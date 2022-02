Incendio in casa per un mozzicone di sigaretta, pensionato in fin di vita

Un mozzicone di sigaretta lasciato acceso vicino al letto avrebbe provocato un incendio in casa di un pensionato a Santa Brigida di Pontassieve. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Ad accorgersi delle fiamme i vicini di casa, che hanno sentito un intenso fumo. Loro hanno spento con dell'acqua le fiamme e hanno trovato l'anziano nel bagno dell'appartamento, ancora cosciente. Il ferito è stato trasferito assieme ai vigili del fuoco fuori da casa e i sanitari inviati dal 118 lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Si trova tutt'ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita con ustioni di 2° e 3° grado sul 60% del corpo. Nessun danno all’abitazione.