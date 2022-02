Kurdistan, incontro pubblico con Sibel Yigitalp

Il Coordinamento Toscana per il Kurdistan ha organizzato per venerdì un incontro pubblico con Sibel Yigitalp, alle 17.30 in piazza della Stazione 4 a Firenze (Sala dell’Infopoint). L'incontro costituisce anche un appuntamento di avvicinamento alla manifestazione nazionale del 12 febbraio a Roma, convocata a sostegno del popolo curdo e per richiedere la libertà di Abdullah Öcalan, presidente del PKK da 23 anni detenuto in regime di isolamento e di tutti i prigionieri politici.

"Negli ultimi dieci anni - spiega il Coordinamento - in Turchia la repressione del regime di Erdogan contro qualsiasi opposizione è cresciuta costantemente: sempre più spesso le porte delle carceri si sono aperte per giornalisti, avvocati, accademici, attivisti ed oppositori politici che contestano la deriva autoritaria del partito di governo AKP.

In particolare la persecuzione politica ha colpito il Partito Democratico dei Popoli (HDP) che unisce kurdi e turchi e rappresenta il terzo partito del paese. Nel 2015 HDP ha eletto ben 78 deputati ed alle ultime elezioni amministrative ha conquistato 65 municipi, ma è stato poi letteralmente decimato nella sua agibilità politica, subendo attentati contro comizi e manifestazioni pubbliche, attacchi contro le sedi in varie zone della Turchia, commissariamento governativo di 60 dei sindaci eletti nel sudest del paese, migliaia di arresti e di processi contro gli attivisti del partito. Molti dei suoi deputati sono stati privati dell’immunità parlamentare. Dal 2016 anche i due copresidenti del partito, Selahattin Demirtaş e Figen Yuksedag, sono detenuti ingiustamente e rischiano condanne pesantissime. Oggi l’HDP rischia di pagare un prezzo altissimo per la sua opposizione al governo di Ankara, e il suo futuro è messo a rischio dall’accoglimento da parte della Corte Costituzionale turca della richiesta del governo per la sua definitiva messa al bando.

Tutto questo alla vigilia delle elezioni politiche del 2023, con un paese in forte crisi di credibilità internazionale e in preda alla recessione economica.

Di tutto questo e non solo il Coordinamento Toscana per il Kurdistan ne parlerà con Sibel Yigitalp, ex parlamentare e politica dell’HDP in Turchia, dal 2019 costretta all’esilio in Germania a seguito di revoca dell’immunità parlamentare e condanna a 26 anni di carcere. Lo scorso anno un tribunale turco ha richiesto per lei e per altri 500 membri del partito HDP, cinque anni di interdizione dall’attività politica".

Fonte: Ufficio Stampa