Lavori pubblici a Carmignano: tre interventi in programma

L'Amministrazione Comunale continua a investire in lavori pubblici. Tre sono le novità principali di questo inizio anno. Entro la primavera realizzerà un'area fitness alla pista rossa di Seano, poi ristrutturerà il giardino dietro il palazzo comunale e infine creerà una nuova pensilina per la fermata dell'autobus, davanti alla Tomba di Montefortini a Comeana. Il tutto senza lasciare indietro la riqualificazione delle strade.

“La realizzazione dell'area fitness – spiega il sindaco Edoardo Prestanti - verrà effettuata nell'area verde tra via Balducci e via Lazzerini. L'inizio dei lavori è previsto per il mese di marzo. Continuiamo a incentivare il binomio benessere e natura in cui crediamo da sempre”.

La sistemazione dello spazio verde dietro il Comune, invece, punta a recuperare un angolo molto suggestivo del centro storico, da destinare allo svolgimento di iniziative, eventi e celebrazioni di matrimoni.

Davanti alla Tomba Etrusca di Montefortini, invece, è prevista una modifica di un tratto di marciapiede per l'installazione di una nuova pensilina per la fermata del bus per tutti i cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici.

"Chiaramente non ci dimentichiamo dell’importanza della viabilità - continua il Sindaco -. È, infatti, in corso anche il prolungamento di via Montale fino a via Baccheretana e, a seguito dell'estensione della rete del gas lungo la strada, proseguiremo con l'asfaltatura di via Gadda fino a via Don Minzoni. La sicurezza stradale e un'ottima praticabilità delle vie cittadine restano alla base della nostra politica".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa