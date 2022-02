Marco Simeoli al Teatro di Cestello: ironia e poesia con “Manca solo Mozart”

Il mese di febbraio al Teatro di Cestello si apre con un appuntamento di pregio. Sul palco di San Frediano sabato (alle 20,45) e domenica (alle 16,45) arriva uno dei più apprezzati talenti del teatro italiano, spalla storica e allievo di Gigi Proietti e recente protagonista di “Aggiungi un posto a Tavola”. Stiamo parlando di Marco Simeoli, che porta in scena il suo ultimo successo, con cui sta girando tutto lo Stivale, “Manca solo Mozart”, un racconto intenso, carico di suggestioni, di ironia, comicità ma anche di poesia e memorie.

La vicenda è ambientata a Napoli, nello storico negozio di dischi della stessa famiglia del protagonista, negozio ancora oggi esistente e gestito dal cugino, nel popolare Quartiere del Vomero: “Musica Simeoli”, un'insegna di lunga tradizione, situata proprio di fronte al conservatorio di San Pietro a Majella. Si tratta dunque di un vero e proprio punto di riferimento per le attività musicali della città vesuviana. Da qui sono passati tutti i più grandi nomi della scena partenopea e non solo, dal primo Novecento ad oggi, personalità quali Matilde Serao, Totò, Roberto Murolo, Pino Daniele, solo per citarne alcune. E' così che partendo da carte e spartiti, ritrovati in una bottega d’arte sospesa nel tempo, Simeoli ripercorre, attraverso incontri straordinari, la storia del nostro Paese. Dai meravigliosi anni della Belle Époque, a quelli bui della Seconda guerra mondiale fino al boom economico degli anni ’70 e alla grande illusione degli anni ‘80 con Maradona, Troisi e Pino Daniele...

“Era un progetto che accarezzavo da anni – racconta l'attore – in quella bottega si respira la storia, quelle mura hanno assistito a confidenze, a presenze, a invenzioni che sono state raccolte da mio nonno e da chi, prima e dopo, ha gestito l'attività e che vivono ancora in fogli sparsi che andavano riordinati, per dargli la forma di un racconto teatrale. Questo è stato possibile grazie ad Antonio Grosso, che firma il copione e la regia. Oggi Musica Simeoli è gestita da mio cugino e la storia, mentre io la porto in scena, continua a scorrere là … al Vomero”.

A tenere a battesimo lo spettacolo, che ha fatto a tempo a debuttare a Roma due anni fa, alla fine del 2019, fu il Maestro in persona, Gigi Proietti. Oggi lo spettacolo è tornato in scena e sta mietendo successi in tutta Italia.

Per prenotare le date fiorentine: prenotazioni@teatrocestello.it, oppure via telefono al 392.2669655

