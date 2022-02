Il 2021 a San Miniato della municipale: aumentano incidenti stradali e infrazioni norme anti-Covid

Anche il 2021 si è dimostrato all’insegna dell’emergenza sanitaria per quanto riguarda l'attività svolta dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di San Miniato. Una buona parte del loro impiego si è dovuta concentrare, sulle operazioni di controllo e verifica del rispetto delle norme anti Covid, così come accaduto nel 2020. A presentare i numeri dell'anno appena concluso sono stati il sindaco Simone Giglioli, l’assessore alla Polizia Municipale Elisa Montanelli e il comandante Dario Pancanti che hanno tradotto in cifre quanto è stato fatto.

Nel 2021 sono state svolte 29.500 ore complessive di lavoro dai 24 agenti di Polizia Municipale del Comune, di cui 16.848 dedicate ai servizi esterni (57%) e 12.652 ai servizi interni, e sono stati eseguiti 293 servizi operativi su strada, pari a 1.758 ore. “Anche nel 2021 i controlli legati alla situazione pandemica hanno impiegato una buona parte dell'orario di servizio del nostro personale, che ha pattugliato i principali accessi al territorio e controllato le autorizzazioni alla circolazione – spiega il comandante Pancanti -. Insieme a questo, l'altra attività che ha richiesto un grande impiego di forze è stata quella del controllo sugli esercizi commerciali (orari di apertura, rispetto delle regole nel negozio, ecc…), nei tre mercati settimanali con verifica degli accessi e ridistribuzione dello spazio di allestimento dei banchi, oltre alle verifiche relative al possesso di green pass”.

In numeri possiamo osservare un incremento del numero infrazioni (dalle 1.813 del 2020 siamo passati a 2.108 nel 2021), con un conseguente aumento di accertato sulle infrazioni di circa 28mila euro (l'accertato totale si assesta intorno ai 230mila euro), e una crescita del numeri di incidenti stradali: dai 102 del 2021 siamo passati a 111 nel 2022 (+8,1%) e, di conseguenza, un incremento del numero di punti decurtati, 2.108 contro i 1.821 dell'anno precedente. 235 le persone coinvolte (+17,4% nel 2021), delle quali 67 ferite.

Tra le attività di Polizia Amministrativa si registra un aumento del numero di autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico (da 72 si passa a 87), anche grazie all'esenzione della Tosap e alle maggiori chiusure al traffico per incentivare l’outdoor. Invariate le autorizzazioni al transito di veicoli (nel 2021 il dato resta fermo a 7 come nel 2020), quelle per trasporti eccezionali diminuiscono da 34 a 28 e quelle di carico/scarico sono pressoché invariate (dalle 54 del 2020 siamo a 56 nel 2021). L'attività di Polizia Giudiziaria subisce poche variazioni: invariato il numero di denunce ricevute al Comando (25), mentre crescono le attività delegate da altre forze dell'ordine (+20,5%).

Cresce il numero di sanzioni per reati di tipo ambientale. Nel 2021 sono state accertate 107 violazioni complessive, contro le appena 65 del 2020 (+54,2%), di queste 16 hanno riguardato l'abbandono di rifiuti mentre, nel 2020, erano state 21 e nel 2019 addirittura 68 (-76,4% in due anni). Sono state 78 le violazioni delle norme anti Covid riscontrate dagli agenti durante i controlli rispetto alle 18 del 2020 (+77%).

“Negli ultimi due anni l'attività della Polizia Municipale si è dovuta adeguare alle nuove esigenze che la pandemia ha portato con sé, dovendo fronteggiare un’emergenza che ci ha costretti a rivedere tutta l'organizzazione del lavoro – spiega l’assessore Montanelli -. Sono tornati a salire il numero di incidenti stradali e sono incrementate in maniera significativa le sanzioni per violazione delle norme anti Covid, dati che ci restituiscono il quadro complessivo di un'attività che ha cercato di adattarsi alle nuove necessità, intensificando controlli e pattugliamenti nelle aree ritenute maggiormente a rischio. Essendosi modificate le abitudini dei cittadini, anche nel 2021 si registra un significativo calo delle entrate: l'incremento delle sanzioni non è tale da tornare ai livelli del 2019, senza contare i minori permessi per commercianti, l'esenzione della Tosap”. Nel 2021 salgono gli incassi complessivi dei parcheggi (324 stalli blu e 12 parcometri), 95mila euro, che hanno registrato un +10,3% rispetto al 2020 (85mila euro), questo è dovuto alla ripresa regolare della circolazione e alla riapertura di molte attività. Cresce il numero dei veicoli rimossi: nel 2021 sono stati 59, 16 dei quali rottamati, contro i 15 del 2020 e i 12 del 2019.

Per quanto riguarda le telecamere, attualmente sul territorio comunale ne sono attive 53 dedicate alla videosorveglianza, 3 delle quali si trovano al Liceo "Marconi", grazie ad un progetto della Prefettura di Pisa per il controllo delle aree a rischio, e 10 di lettura targa. “Le telecamere registrano il passaggio delle auto e anche ciò che succede di fronte all'obiettivo perché servono sia per la semplice lettura targhe sia per la videosorveglianza, detta anche azione ‘di contesto’ – spiega il comandante Pancanti -. Il servizio è utile sia per reprimere crimini (come i borseggi), sia per condurre indagini su possibili malviventi in azione o in fuga, ma anche per prevenire eventuali reati futuri. Inoltre le strade sono monitorate statisticamente e possiamo notare i flussi di auto nelle diverse zone”.

La vera novità in ambito di videosorveglianza riguarda la Ztl (zona a traffico limitato), una limitazione della circolazione in centro storico, non una pedonalizzazione come precisa l'assessore Montanelli: "Nel corso del 2021, dopo aver svolto una serie di incontri con i residenti, il CCN San Miniato, la Consulta e le associazioni di categoria, abbiamo iniziato l'installazione delle telecamere nelle porte d'accesso al centro storico, creando così un'area soggetta a limitazioni di traffico - precisa l'assessore Montanelli -. Attualmente è in corso la richiesta delle autorizzazioni al Ministero, passaggio necessario alla messa in funzione della ZTL, prevista per primavera 2022, mentre intanto abbiamo definito fasce orarie e condizioni di accesso". Saranno autorizzati al transito i residenti nell'area interessata dalla ZTL, i commercianti e coloro che hanno esigenze speciali (Forze dell'ordine,Misericordia, possessori di garage, ecc...), e sarà inoltre possibile richiedere permessi provvisori per l'accesso (carico/scarico,accessi a strutture ricettive, ecc...).

Due sono le suddivisioni per le fasce orarie: dal 1 maggio al 30 settembre 2022 i varchi saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 20.00 alle 5.00, domenica e festivi infrasettimanali dalle 14.00 alle 5.00, mentre dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 il sabato dalle 20.00 alle 5.00, domenica e festivi infrasettimanali dalle 14.00 alle 5.00. Le strade interessate dalla Ztl sono: via IV Novembre, via Guicciardini (dall'intersezione con via SS.Cosimo e Damiano e via IV Novembre), via della Cisterna, via Ser Ridolfo, piazza del Popolo, via Cesare Battisti (da piazza del Popolo a via SS. Cosimo e Damiano), via Conti, Corso Garibaldi(dall'intersezione con piazza Dante Alighieri a viale XXIV maggio e via Conti), viale XXIV maggio, via Don Minzoni(dall'intersezione con piazza San Francesco a viale XXIV maggio), piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, piazza del Duomo, piazza Mazzini, via Rondoni, via Dei Mangiadori e piazza Santo Stefano.

“Come si può tradurre dalla lettura di questi dati, l'attività della Polizia Municipale è variegata e fondamentale per tutto il nostro territorio – dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Le cifre sono ancora molto condizionate dall'emergenza sanitaria in corso ed è evidente che l'attività si è modificata molto nel corso del tempo. Tuttavia, all'interno di queste nuove necessità, abbiamo saputo portare avanti i grandi progetti che interessano il nostro territorio, penso ad esempio alla Ztl e alla videosorveglianza sul territorio, oltre alla nuova telecamera mobile, già attiva, e destinata a scovare i furbetti dei rifiuti.

Nel corso del 2021, a fronte di 2 pensionamenti abbiamo inoltre effettuato 2 nuove assunzioni, andando così ad abbassare l'età media del Comando, mentre nel 2022 è previsto un pensionamento che sarà presto reintegrato, in modo da non lasciare sguarnito il corpo - e conclude -. Ringrazio il comandante Dario Pancanti per il grande lavoro di questi due anni e per non aver abbandonato la voglia di raccogliere, insieme all'amministrazione, le sfide future.

E' evidente che la Polizia Municipale ha tutti gli strumenti più all'avanguardia per gestire la propria attività, ma accanto a questo è altrettanto importante che i cittadini facciano comunque la loro parte: rinnovo quindi il mio invito affinché prevalga il senso civico e la collaborazione, nel rispetto delle norme Covid in vigore e di quelle che regolano la sicurezza e l'ambiente in cui viviamo, perché questo dipende da tutti noi”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa