Nuovo logo per Arcicorto, è di un giovane studente di Pontedera

L’alunno Marco Montagnani classe 4AGC indirizzo Grafica e Comunicazione dell'Iti Marconi di Pontedera si è occupato della realizzazione del nuovo logo dell’Arcicorto Film Festival; Festival Internazionale di Cortometraggi organizzato da “Arci zona cuoio” “Le ali di Icaro”. L’evento si svolgerà dal 01/07/2022 al 29/07/2022 a San Miniato (PI).

Nella pagina Instagram del festival viene riportato quanto scritto:

ARCI Valdarno Inferiore e l’associazione “Le ali di Icaro” presentano l’edizione 2022 dell’ Arcicorto Film Festival. Il Festival nasce dall’esigenza e dalla voglia di accorciare la distanza tra cinema e spettatore, prediligendo in tal modo le autoproduzioni a basso e medio costo, per poter rendere partecipe il più possibile il pubblico. Questa edizione sarà dedicata anche alla sezione “salto nel buio – leap in the dark”: quando l’autore prende un’ iniziativa avventurosa e imprevedibile che determina un mutamento radicale, in genere temuto come non positivo, ma necessario e coraggioso. A tale scopo sarà istituito il premio Speciale della Giuria: “salto nel buio”.

Il precedente logo raffigurava la testa di Numero 5, il robot protagonista del film del 1988 diretto da John Badham “Corto Circuito”. Il nuovo logo si prefissa l’obbiettivo di rimanere fedele al precedente ma di utilizzare un linguaggio più moderno e leggibile, inoltre sono stati cambiati gli occhi del robot in dei veri e propri obbiettivi di una macchina da presa, in modo da rendere più immediato il collegamento col cinema.