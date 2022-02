Nuovo servizio digitale per monitorare le segnalazioni dei cittadini di Barberino Tavarnelle

Un sistema avanzato, più agevole e snello, per monitorare il percorso delle segnalazioni e avviare un nuovo rapporto e una forma di interazione diretta e semplificata con i cittadini. E’ ai vantaggi della tecnologia digitale che il Comune di Barberino Tavarnelle, sempre più orientato ad estendere e realizzare il concetto di smart city in ogni campo dell'attività amministrativa e istituzionale, introduce un applicativo di ultima generazione nella gestione delle segnalazioni che potenzia e dà valore alla comunicazione e alla partecipazione della cittadinanza nella risoluzione delle problematiche territoriali.

“Uno strumento innovativo che utilizziamo come leva per lo sviluppo della democratizzazione digitale delle informazioni”. Così il sindaco David Baroncelli commenta il nuovo servizio a disposizione dei cittadini. Si tratta di un modulo integrato, connesso al SIT del Comune di Barberino Tavarnelle, il Sistema Informativo Territoriale che organizza e diffonde l'informazione geografica e rappresenta un punto di riferimento per tutte le informazioni e gli atti di pianificazione relativi alla gestione del territorio del Comune. Utilizzando al meglio le potenzialità del web il sistema permette di georeferenziare sul territorio le segnalazioni che giungono dai cittadini, mirando ad un notevole snellimento nella fase di sopralluogo e definizione della problematica.

“Riteniamo fondamentale il rapporto con i cittadini – sottolinea il sindaco – ed è proprio nel rispetto dei diritti di questi ultimi che abbiamo deciso di rafforzare i canali di comunicazione diretti a fornire riscontri in tempo reale sui loro suggerimenti, proposte e segnalazioni, aggiornati costantemente attraverso l'interfacciamento con mappe integrate”.

Il modulo prevede che, a seguito dell'inserimento della segnalazione da parte degli operatori URP, si attivi un processo di gestione attraverso un sistema interno di comunicazioni con l'ufficio competente che rende possibile monitorare lo stato di avanzamento della risoluzione in ogni momento. Un aspetto di rilievo nel nuovo sistema è che il cittadino stesso potrà essere aggiornato sulla progressione della sua segnalazione, ricevendo in automatico dalla procedura strutturata eventuali fasi e passaggi del percorso. “Il nostro obiettivo è garantire massima trasparenza e coinvolgere il cittadino in tempo reale nell’iter della segnalazione – spiega il sindaco Baroncelli - fornendo un indirizzo mail l’utente potrà infatti seguire non solo lo stato di avanzamento della problematica ma anche conoscere i tempi necessari alla risoluzione e gli uffici competenti che ne hanno assunto la gestione”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino