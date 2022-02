Passeggiata per la sicurezza in zona Teatro Comunale, contro furti e aggressioni

Il Comitato residenti Zona Teatro Comunale di Firenze ha organizzato per mercoledì 2 febbraio alle 19 una passeggiata di sensibilizzazione "per ottenere più sicurezza nella zona, colpita negli ultimi mesi da continui raid vandalici contro le auto parcheggiate, furti nelle auto, furti di auto, furti in appartamento, furti negli esercizi commerciali e addirittura aggressioni a persone", spiega Maria Cristina Paoli

presidente del Comitato Zona Teatro Comunale. "Abbiamo paura ad uscire dal tramonto in poi", conclude.

La passeggiata partirà da piazza Vittorio Veneto, per poi continuare in Corso Italia, via Magenta, via Solferino, via Garibaldi, via Montebello, viale Fratelli Rosselli, via il Prato, per finire nella piazzetta di fronte all'hotel Villa Medici.

Il Comitato ha chiesto l'appoggio di gruppi consiliari poiché la sicurezza non è una questione di partito, ma civile.

All'appello hanno già risposto i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle De Blasi e Masi.

Comitato Zona Teatro Comunale