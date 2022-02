'Pigiama per sei' al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il nuovo anno che si è aperto nelle settimane scorse con il successo riportato da “Il marito invisibile”, continua con uno spettacolo destinato a coinvolgere e divertire il pubblico.

Giovedì 10 e Venerdì 11 Febbraio alle ore 21,00 arriva al Teatro del Popolo di Castelfiorentino “Pigiama per sei”, in un nuovo allestimento che si avvale della regia di Marco Rampoldi. Sul palco castellano sfileranno, per l’occasione, attori di rango come Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu, tra i protagonisti di una commedia che tra equivoci e risate è destinata ad incontrare il consenso del pubblico.

“Pigiama per sei”è il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra che si arricchisce continuamente di sorprese e colpi di scena. E’ il tipico meccanismo perfetto. Un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate. Il lavoro di Marc Camoletti presenta l’inedita coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu, che condividono una storia comune: entrambi diventati comici ‘per acclamazione popolare’, negli ultimi anni stanno consolidandosi come attori di prosa, in allestimenti di notevole successo. Accanto a loro le figure femminili di Laura Curino, anch’essa abituata ad avere un rapporto di grande legame con la sala per il suo fondamentale percorso nel teatro di narrazione, e Rita Pelusio, capace di passare con facilità dalla leggerezza dei personaggi televisivi al forte impegno sociale. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizza i rapporti personali.

Per l’accesso al teatro valgono naturalmente le vigenti normative anti Covid e in particolare il Green pass rafforzato e l’uso di mascherine Ffp2.