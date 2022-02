Rubano carte di credito e spendono migliaia di euro, arrestati

Tre giovani sono finiti in manette per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito a Firenze. I tre, di origine peruviana, hanno tutti un'età compresa tra 26 e 31 anni.

Sono stati fermati dalla polizia vicino a un centro commerciale di via di Novoli per un controllo. Uno dei tre, un 31enne, ha gettato tra i piedi di un passante un portatessere blu. L'oggetto è stato raccolto e all'interno erano presenti tre carte di credito intestate a un'altra persona. Poi è venuto fuori che erano state rubate poco prima al mercato settimanale delle Cascine.

La vittima, un uomo di 67 anni, ha poi confermato il furto, specificando inoltre che nel portatessere aveva anche scritto il codice pin di una sua carta. Ulteriore verifiche hanno permesso infatti di appurare che proprio quella carta di credito era stata utilizzata, sempre a Novoli, per fare un prelievo di 1.000 euro. Con una seconda carta era stato preso un cellulare in centro per 1.400 euro, mentre addosso al 26enne sono stati trovati altri 1.100 euro.

Gli agenti hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere cittadine ricostruendo così tutti gli spostamenti dei tre indagati, i quali, secondo quanto emerso, avrebbero viaggiato per la città a bordo di taxi.