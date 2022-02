Incidente tra due utilitarie a Santa Croce sull'Arno, in zona industriale, poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 2 febbraio. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e tre ambulanze per i feriti sul posto. Siamo in via Achille Grandi, tra via Lombardia e via San Tommaso. Al momento non sono note le condizioni delle persone ferite.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO