Sfonda la porta della casa dove vive la ex e aggredisce un 53enne: arrestato

Ieri sera a Ghivizzano un 39enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di entrare in una casa contro la volontà del proprietario, un 53enne, che è stato aggredito ma è riuscito a tenerlo fuori. Il 39enne, infatti, ha sfondato la porta per confrontarsi con la sua ex convivente, una donna di 48 anni, che ha chiamato i militari durante la colluttazione tra i due uomini.

Secondo gli accertamenti, vi era stato un litigio alcuni giorni prima tra il marocchino e la sua ex convivente, domiciliata in quella casa insieme a una parente e alla sua famiglia.

Il 39enne, dopo l’arresto, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni fino alla data del processo, fissato al 2 marzo.

Il 53enne, invece, che per respingere l’aggressore è caduto a terra riportando lesioni, è stato trasportato al pronto soccorso di Castelnuovo, con sette giorni di prognosi.