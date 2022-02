Sgominato spaccio internazionale, la soddisfazione della Prefettura

Grande soddisfazione del Prefetto di Firenze Valerio Valenti per l’importante risultato oggi conseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, insieme al Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (SCICO) e alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Firenze, con l’operazione che ha portato a intercettare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti e all’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare e al sequestro preventivo di due aziende del territorio toscano e denaro contante.

“Questa operazione” ha detto il Prefetto Valenti “dimostra che bisogna continuare a combattere tagliando le gambe alla fitta rete che collega il grande mercato del narco-traffico con il piccolo spaccio. Per quanto ci riguarda direttamente, l’intervento ha anche uno specifico valore aggiunto, perché il bacino di utenza locale del mercato della droga si riforniva in parte presso questa rete e quindi si possono prevedere positive ricadute in termini di riduzione dell’offerta, seppure questa è una battaglia che non si ferma oggi. Inoltre” ha aggiunto il Prefetto “le due aziende sequestrate in via preventiva sono la prova che anche attività di piccole dimensioni, apparentemente insignificanti, e non solo grandi acquisizioni proprietarie, possono essere il sintomo di una espansione di interessi criminali sul territorio e fornire profitti significativi, specie in un momento pandemico in cui invece tante altre imprese che si muovono nella legalità sono in situazione di difficoltà. Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze Fabrizio Nieddu e a tutti i militari che, con impegno, professionalità e costanza, hanno consentito il compimento di questa operazione va il mio sentito ringraziamento e la mia gratitudine” ha concluso il Prefetto.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa