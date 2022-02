Stadio Franchi, consegnati gli otto progetti per il restyling. A marzo il vincitore

È in rampa di lancio la fase finale per nominare il progetto vincitore che realizzerà il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Ieri, infatti, si sono concluse le operazioni per la consegna degli elaborati della seconda fase del concorso di progettazione.

Come ha confermato il Comune, “gli otto studi di progettazione che sono stati selezionati per la fase finale hanno consegnato tutti i materiali senza alcuna criticità. Gli elaborati consegnati sono a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica".

I documenti - tra cui varie relazioni tecniche illustrative, tavole con elaborati grafici, valutazioni di impatto sul patrimonio, stime dei costi e cronoprogramma - saranno trasmessi alla commissione di esperti e alla segreteria tecnica del concorso per le valutazioni.

Il progetto vincitore dovrebbe essere selezionato entro i primi giorni di marzo.