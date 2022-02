Strisce rifatte per gli stalli delle stazioni per veicoli elettrici Enel a Empoli

In queste settimane sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale nelle dodici stazioni di ricarica per i veicoli elettrici presenti sul territorio comunale.

Come afferma l’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini, "sono stati eseguiti sulla base delle recentissime modifiche al nuovo codice della strada".

Queste operazioni sono state realizzate da Enel, ente che ha la gestione delle dodici colonnine installate nelle apposite stazioni dedicate alla ricarica dei veicoli a elettricità.

Laddove sono presenti le suddette colonnine lo spazio denominato stazione di ricarica, serve esclusivamente alla persona che deve ricaricare la propria auto e nessun altro dovrebbe occupare quel posto.

I veicoli che stanno effettuando la ricarica possono sostare solo se connessi alla stazione con l’apposito cavo elettrico inserito.

Le colonnine di ricarica presenti sul territorio sono in:

1. Via Giuseppe di Vittorio, 3 - Zona Terrafino;

2. Via Primo Maggio, parcheggio in prossimità di Via De Gasperi;

3. Piazza Borromini, 9 - Zona Ospedale;

4. Piazza Guido Guerra di fronte al civico 5;

5. Via Bonistallo – parcheggio di fronte al civico 50;

6. Via Chiesa di Avane, 52 – parcheggio de “La Vela”;

7. Via Curtatone e Montanara, 10;

8. Via delle Olimpiadi, parcheggio all’intersezione con via del Ticino;

9. Via Ponzano, 43;

10. Via Vico, 63 - Zona Carraia;

11. Via Giuntini, all’incrocio con via Pratella;

12. Via del Donatore - Sant'Andrea, 27.

Fonte: Comune di Empoli