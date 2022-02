Tutor Time, percorso formativo per laureati che aiutano studenti in difficoltà

Il Comune cerca giovani laureati e laureandi da formare come tutor per il sostegno degli studenti che avvertono difficoltà nel percorso scolastico. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è stata progettata anche quest’anno per rivolgere uno specifico supporto alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado di San Casciano con bisogni educativi speciali.

“E’ un’iniziativa che nelle edizioni precedenti ha ottenuto importanti risultati sul piano educativo sia per gli aspiranti tutor che hanno appreso strumenti di conoscenza e approfondimento teorico e esperienziale in questo ambito di intervento – spiega l’educatrice professionale Laura Dainelli - sia per gli studenti che riscontrano varie difficoltà nel loro percorso scolastico e ricevono un aiuto adeguato e personalizzato”. L’attività di tutoraggio della durata di un anno si propone di affiancare anche ragazzi con diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Negli anni precedenti sono stati formati circa venti laureati.

Per partecipare al percorso formativo, che si terrà in forma gratuita, c'è tempo fino al 28 febbraio 2022 ed è necessario avere specifici requisiti tra cui la laurea triennale o dichiarazione di frequenza universitaria in qualsiasi Facoltà del nuovo ordinamento, avere conoscenza degli strumenti informatici e dimestichezza con il sistema operativo windows, essere residente in uno dei tre Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa). “Uno dei nostri obiettivi – specifica l’assessora alle Politiche sociali Elisabetta Masti – è quello di costituire un Elenco Tutor caratterizzato dalla presenza di figure formate, in grado di offrire un supporto qualificato nei bisogni scolastici degli studenti”.

A svolgere l’attività formativa sarà l'educatrice professionale dipendente del Comune di San Casciano, Laura Dainelli. L’attività di formazione si svolgerà nel mese di marzo, nelle giornate 7-10-14 dalle ore 14,30 alle 18,30 in presenza presso il Museo Ghelli di San Casciano in Val di Pesa. Il corso, a numero chiuso, prevede un numero massimo di 10 partecipanti. La richiesta di partecipazione deve essere effettuata compilando un apposito modulo disponibile sul sito web del Comune (www.sancascianovp.net), corredato di curriculum vitae. La domanda deve essere poi consegnata all’ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15.00-18.30 tel. 055 8256224, entro le ore 12,30 di lunedì 28 febbraio 2022. E’ possibile anche inviare un’email a protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it, pec: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.

Informazioni dettagliate sul progetto si possono richiedere a Laura Dainelli: tel. 055-8256314 l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino