UniFi, riparte la sfida del Firenze Race Team

Si preparano a scendere nuovamente in pista per la competizione internazionale che vede gareggiare monoposto progettate da giovani studenti di Ingegneria. Sono i futuri ingegneri Unifi che compongono il Firenze Race Team.

Un nome che ha già una tradizione di tutto rispetto: Firenze Race Team riunisce dal 2000 studenti e studentesse dell’Università di Firenze che si cimentano in una originale esperienza di formazione ad alto tasso di creatività e in stretto contatto con il mondo del lavoro nel settore del motorsport.

La nuova sfida, ma soprattutto i nuovi obiettivi del team per la realizzazione di una monoposto a guida autonoma, sono al centro di un evento in programma sabato 5 febbraio (Fondazione Zeffirelli, Sala della musica, piazza San Firenze, 5 - ore 10), che si svolge con il patrocinio del Comune di Firenze e di Confindustria Toscana, dal titolo “Firenze Race Team e il futuro della mobilità”. L’evento si svolge in presenza in numero limitato di posti e sarà diffuso in diretta online sulla pagina Facebook Firenze Race Team e sulla pagina Instagram @firenzeraceteam

In apertura, i saluti del prorettore dell’Università di Firenze Marco Pierini e dell’assessore sport e politiche giovanili del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

Seguiranno gli interventi di Luigi Marmorini, già direttore Motori ed elettronica della scuderia Ferrari, su “Dalla F1 alla strada, diamo uno sguardo al futuro della mobilità” e di Matteo Galletti, docente Unifi di Filosofia morale, su “L’etica dei veicoli a guida autonoma”.

Nicola Lanzi, team leader di Firenze Race Team, parlerà quindi dei prossimi impegni, cioè le competizioni 2022 e 2023, a cui il gruppo si prepara con grande motivazione.

Firenze Race Team si presenta, in questa occasione, anche alle aziende che hanno sostenuto il progetto, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi sponsor a supporto di questa originale esperienza.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa