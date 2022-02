Vaccini in sci, tre sedute a settimana al presidio di San Marcello

Vaccinazioni anti Covid-19 anche nella Montagna pistoiese dove dallo scorso ottobre ha ripreso pienamente l’attività con un totale complessivo di 1556 somministrazioni ad oggi.

Il centro vaccinale, allestito al primo piano del presidio integrato ospedale-territorio (Piot), di San Marcello-Piteglio offre ben tre sedute settimanali: due al mattino, nei giorni di mercoledì e venerdì per gli adulti, ed una il giovedì pomeriggio riservata ai bambini, quelli tra 5 e gli 11 anni, la fascia d’età indicata per l’immunizzazione.

Anche nel Piot le vaccinazioni pediatriche sono a “misura di bambino” e ai piccoli utenti vengono consegnati anche gli attestati di coraggio ed una piccola leccornia, donata dalla Coop locale.

Il Centro vaccinale della Montagna pistoiese è uno degli “Spoke” della rete dei presidi dell’area pistoiese attivati dalla direzione della zona distretto di Pistoia, nell’ottica di ampliare la disponibilità delle sedi di somministrazione sul territorio e di renderle il più possibile vicine al luogo di residenza dei cittadini.

1320 cittadini, sempre da ottobre ad oggi, hanno utilizzato la sede del L. Pacini per effettuare le terze dosi.

“Alcuni di questi – ha fatto sapere il dottor Daniele Mannelli, direttore della zona distretto- provenivano anche da altri comuni ed hanno abbinato alla gita in Montagna la vaccinazione, concludendo così il ciclo vaccinale”.

Mediamente sono circa una sessantina le dosi che i medici della ASL somministrano in ogni seduta vaccinale in particolare agli adulti.

Si ricorda che anche per la prenotazione della vaccinazione al Piot occorre andare sul sito della regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Fonte: Asl Toscana Centro