Atti vandalici a Vicchio, il sindaco: "Gesti intollerabili"

Un frigorifero per gelati incendiato, danni al chiosco (la ‘capannina’), un bivacco improvvisato con sedie in plastica e sporcizia al parco di Montelleri, la recinzione del campo sportivo forzata e in un’area vicina altro bivacco e degrado, un contenitore della raccolta di abiti usati divelto.

Questi gli episodi vandalici avvenuti a Vicchio e segnalati dall’Amministrazione comunale alla stazione dei carabinieri. I responsabili pare siano gruppi di adolescenti già conosciuti.

“La situazione pandemica ha creato o acuito il disagio giovanile, più ricerche ce lo indicano. Ma nulla può giustificare gesti di inciviltà e vandalismo - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Sono gesti inaccettabili, non tollerabili, che arrecano un danno a beni comuni e alla collettività, con costi che si riversano su tutti”. Prosegue il sindaco: “Le aree sono state subito ripulite e tutti i rifiuti ingombranti raccolti e rimossi, grazie anche ad Alia. Occorre rispettare il paese, il patrimonio pubblico, gli spazi e le aree verdi, averne cura - sottolinea -. E lo chiedo soprattutto ai ragazzi, comprendendo il loro bisogno di socialità e i disagi che soffrono a causa del Covid. Voglio essere chiaro: certi gesti di inciviltà non devono ricapitare e se necessario - conclude il sindaco - prenderemo provvedimenti, come la chiusura del parco nelle ore serali”.

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa