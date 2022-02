Visite aperte al cantiere della Cappella Brancacci

Al via venerdì prossimo, 4 febbraio, le visite speciali al cantiere della Cappella Brancacci, il piccolo museo civico contenuto nella chiesa del Carmine: grazie alla presenza dei ponteggi installati per l’attività di diagnostica e restauro, sarà possibile per i visitatori, in maniera assolutamente inedita, ammirare da vicino i preziosi affreschi di Masaccio, Masolino e Lippi.

La Cappella sarà aperta al pubblico quattro giorni la settimana: venerdì, sabato, lunedì orario 10-17; domenica orario 13-17. Martedì, mercoledì e giovedì sarà chiusa al pubblico per consentire le attività di diagnostica che richiedono assenza di pubblico.

Per ragioni di sicurezza gli accessi saranno con prenotazione obbligatoria e non oltre 10 persone ogni 30 minuti. Per prenotare: 055 2768224, bigliettimusei.comune.fi.it o cappellabrancacci@musefirenze.it

A breve, previe verifiche tecniche sarà in funzione ascensore che permetterà anche ai visitatori con difficoltà motorie di accedere al cantiere. Tempistiche precise e aggiornamenti sul sito istituzionale del Comune cultura.comune.fi.it

Negli stessi giorni di apertura saranno possibili visite introduttive a cura di MUS.E, preliminari all'accesso in autonomia alla Cappella, con prenotazione obbligatoria alla mail cappellabrancacci@musefirenze.it, informazioni www.musefirenze.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa