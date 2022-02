A scuola di direzione d’orchestra con il Centro Busoni

Tra le prerogative dell’ente che porta il nome del più grande musicista empolese, al quale sarà dedicato anche il teatro che tutta la città attende da quasi ottant’anni, figurano quelle dell’alta formazione artistica, che vengono assolte attraverso l’organizzazione di masterclass periodiche, dedicate ai più disparati ambiti del sapere musicale.

Il primo corso di perfezionamento dell’anno è dedicato alla direzione d’orchestra, arte complessa quanto affascinante, purtroppo ridotta troppo spesso a mera esibizione, che tende a tradire lo scopo primo del proprio essere, cioè quello della valorizzazione e dell’esaltazione del Bello attraverso il linguaggio musicale.

A tenere questa preziosa occasione di formazione sarà il Maestro Ennio Nicotra, classe 1963, studente e assistente presso il Conservatorio di San Pietroburgo di Ilya Musin, leggendario insegnante russo, dalla cui scuola sono usciti nomi del calibro di Yuri Temirkanov, Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Rudolf Barshai e molti altri. Nel 2001, in memoria del proprio Maestro, Nicotra fonda la Ilya Musin Society, con lo scopo di diffondere il "sistema Musin", una sorta di "metodo Stanislavskij" per lo studio delle tecniche teatrali, ma applicato alla direzione.

Il successo è enorme e riconosciuto dalle massime istituzioni, tanto che il Maestro Nicotra, quale detentore dei segreti di questo approccio didattico, diviene uno dei docenti più richiesti al mondo.

"È la prima volta nella sua lunga storia che il Centro Busoni organizza un corso di direzione d’orchestra e sono davvero orgoglioso che questa esperienza sia inaugurata da un docente del calibro del Maestro Nicotra, un punto di riferimento in questa disciplina, riconosciuto in ambito internazionale, come dimostrato dal suo invidiabile curriculum. – Queste le parole di Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro, che prosegue - Auspichiamo di riuscire a ripetere con cadenza annuale iniziative di questo tipo, così da fare del nostro ente un riferimento per la didattica in ambito direttoriale. Le esperienze fino ad oggi proposte ci fanno ben sperare e siamo convinti che in breve tempo i posti disponibili saranno esauriti. Un’ulteriore occasione di orgoglio consiste nella soddisfazione che proviamo quando i giovani musicisti si mostrano così interessati alle nostre iniziative e molti di questi, che soggiornano a Empoli per tutto il tempo dei corsi, rimangono affascinati dalle bellezze, dalle tradizioni e dall’accoglienza del nostro territorio".

Il corso si terrà alla Sala-Teatro “Il Momento”, da martedì 26 a sabato 30 aprile 2022, per un totale di cinque giorni consecutivi di lezione. Dieci è il numero massimo di studenti attivi ammessi, individuati in base al curriculum e all’ordine d’arrivo delle domande. È anche prevista la partecipazione di venti allievi uditori, che potranno seguire l’intero corso, oppure dei giorni specifici a loro scelta. La proposta formativa è rivolta sia agli studenti avanzati di direzione d’orchestra, sia ai principianti, desiderosi di avvicinarsi a questa disciplina. I tre allievi attivi più meritevoli, dei quali due tratti dalla categoria esperti e uno dalla categoria principianti, saranno individuati dal docente e avranno la possibilità di esibirsi nelle prossime stagioni concertistiche del Centro Busoni, o patrocinate dallo stesso. I partecipanti sono invitati a seguire anche le lezioni degli altri studenti e al termine del corso ogni allievo riceverà un attestato di partecipazione.

Per partecipare occorre inviare la domanda, il proprio curriculum artistico, l'elenco dei brani scelti e un breve video che mostri la propria esperienza di direzione a Centro studi musicali “F. Busoni”, piazza della Vittoria 16, 50053 Empoli (FI), oppure per posta elettronica all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org, entro il 15 aprile.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del Centro Busoni.

Fonte: Ufficio Stampa