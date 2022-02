Angeli del Bello in azione a Scandicci: pulizie ad Acciaiolo, Temporary Park e via Galilei

Interventi di pulizia al parco del Castello dell’Acciaiolo, nel Temporary Park e nell’area di via Galilei da parte dei volontari degli Angeli del Bello Scandicci nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio 2022. Si tratta di uno degli appuntamenti ordinari nei due più grandi parchi cittadini, uniti tra di loro, che a scadenze regolari beneficiano degli interventi di pulizia dell’associazione che si occupa di tutela ambientale e di decoro urbano in tutto il territorio comunale. Le attività degli Angeli del Bello a Scandicci sono concordate con l’assessorato all’Ambiente e Verde pubblico e con Alia Servizi Ambientali SpA, che si fa carico del recupero e dello smaltimento dei rifiuti raccolti. I volontari responsabili degli Angeli del Bello di Scandicci fanno intanto sapere che è aperto il tesseramento 2022 dell’associazione. Per informazioni: 3388665011.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa