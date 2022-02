Aranc'è, a Empoli gli agrumi solidali di Rifondazione Comunista

Anche quest'anno il Partito Della Rifondazione Comunista di Empoli organizza "ARANC'È". Le arance, coltivate da dalle produttrici e produttori di "Mille Papaveri Rossi" potranno essere acquistate sabato 5 febbraio dalle 10 alle 13 in centro a Empoli, all'angolo tra via Ridolfi e via del Giglio.

Il ricavato andrà a sostegno delle fasce più deboli della società: in parte per un fondo contro il caro bollette e in parte sarà destinato alla Cassa Sociale contro disoccupazione e precarietà.

Nel volantino tutti i dettagli