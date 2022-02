Baracche abusive sulla cassa di espansione, 19 denunce e 57mila euro di multe

I carabinieri forestali di Ceppeto, assieme alla Polizia municipale e a personale tecnico dell’Ufficio Abusi del Comune, hanno svolto a Campi Bisenzio in via delle Pertiche diversi accertamenti su presunte irregolarità edilizie.

In zone a destinazione 'cassa di espansione idraulica' sono state costruite baracche con tanto di cucina, wc e lavatrice, pergolato e barbecue, per passare al ricovero attrezzi fino alla serra per l'orto e una stalla, un pollaio e un fienile.

I militari hanno proceduto alla denuncia di 19 persone e hanno istituito sanzioni da 57.000 euro.