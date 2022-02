Cane investito e ucciso in centro a Empoli, caccia all'auto pirata

Investito un cane da un'auto fuggita in centro a Empoli. Il fatto è accaduto due giorni fa, martedì intorno alle 10.30. Lo riportano le cronache locali questa mattina. Il barboncino Vittoria di due anni è sfuggito al guinzaglio della padrona ed è stato preso in pieno da una Fiat Panda ultimo modello. Il mezzo poi è scappato verso piazza della Vittoria. Sotto shock la proprietaria, di Spicchio, finita al pronto soccorso per accertamenti. Per l'animale non c'è stato più niente da fare. La polizia municipale sta esaminando le telecamere di videosorveglianza per risalire alla targa del mezzo e all'identità del conducente. L'associazione Liv Tutela Animali Ambiente ha pubblicato un post per chiedere testimonianze che possano aiutare a dare una mano nelle indagini. L'appello è ancora valido.