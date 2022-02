Collaboratore di giustizia abusava della figlia: condannato a 9 anni

Un padre è stato condannato a 9 anni per violenza sessuale dal tribunale di Firenze, con l'accusa di aver abusato della figlia 15enne in almeno tre occasioni.

L'uomo, un collaboratore di giustizia ex affiliato alla camorra, era detenuto in un carcere del nord Italia. Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, le violenze si sarebbero verificate nell'abitazione della famiglia in Toscana, quando l'uomo poteva rientrare dal carcere, grazie a dei permessi.

Gli accertamenti sono partiti da una segnalazione, fatta dalle educatrici di una comunità dove la giovane è stata ospitata. I racconti degli abusi avrebbero poi trovato conferma dalla vittima, dalla madre e dalle sorelle. Inoltre, lo stesso collaboratore di giustizia avrebbe fatto riferimento alle violenze durante alcune conversazioni telefoniche intercettate dagli investigatori. Sempre secondo quanto emerso, almeno una volta la vittima avrebbe subito l'abuso dopo essere stata stordita con un mix di alcol e farmaci ansiolitici.

L'uomo, nel processo celebrato con richiesta di giustizia immediata da parte della procura, è stato condannato a 9 anni di carcere.