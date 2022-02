Crollo edificio a San Miniato, Lega: "Serve messa in sicurezza subito"

Nei giorni scorsi a San Romano un edificio ubicato lungo la Statale è collassato creando grosse difficoltà alla circolazione e mettendo a rischio la incolumità dei cittadini. Nella frazione samminiatese di La Serra vi è una situazione analoga.

Una tabaccaia, lungo la via Maremmana a ridosso del tracciato stradale, presenta una situazione di decadimento estremo: il tetto è completamente crollato lasciando in piedi solo i muri perimetrali e la facciata, per altezza e dimensioni e per la sua posizione immediatamente lungo la strada, può rappresentare un grave rischio qualora si verificasse un crollo del grosso muro. Se a ciò si aggiunge che l’edificio è situato nei pressi di una curva della via Maremmana, rendendo difficile la intercettazione di eventuali imprevisti ostacoli presenti sulla carreggiata, ben si comprende come la situazione sia pericolosa.

Una situazione che secondo la Lega di San Miniato non può essere risolta da semplici transenne come è avvenuto fino ad ora, ma necessiti immediatamente di messa in sicurezza con appropriate azioni e interventi da parte del Comune .

Fonte: Gruppo Consiliare Lega San Miniato