Tour de France, la fiorentina Mannori prima donna a presiedere il collegio di giuria

Una donna toscana presiederà il collegio di giuria del Tour de France. Si tratta di Francesca Mannori, fiorentina residente a Carmignano. Per la prima volta sarà una donna a essere presidentessa del collegio di giuria. Tra l'altro Mannori è al momento l’unica donna toscana commissario internazionale di ciclismo.

"Per la prima volta nella storia del Tour una donna presiederà il collegio di giuria: è la fiorentina Francesca Mannori. Motivo di grande vanto e orgoglio per il ciclismo italiano e toscano. E speriamo sia di buon auspicio per la proposta del Comune di Firenze e del Comune di Bologna di ospitare l'avvio dell'edizione 2024. Sarebbe un inedito assoluto per il Tour, che mai è partito dall'Italia" ha scritto il sindaco fiorentino Dario Nardella.