Giorno della Memoria, consigliera FdI non vuole leggere i nomi dei deportati

Fatto vergognoso accaduto in Consiglio comunale a Massarosa durante le celebrazioni per il giorno della memoria.

Esprimiamo il più profondo sdegno per l'atteggiamento assunto in Consiglio comunale dalla capogruppo di Fratelli d'Italia Michela Dell'Innocenti, unica tra i presenti a non aver preso parte alla commemorazione per il giorno della memoria.

Durante il Consiglio comunale del 31 Gennaio è stato proiettato in sala del consiglio un video preparato dalla sezione ANPI di Massarosa che trattava in generale delle leggi razziali fasciste e ripercorreva più in particolare la triste vicenda del campo di concentramento provinciale di Bagni di Lucca.

In questo campo giunsero 102 ebrei stranieri e italiani rastrellati nelle nostre zone, uno anche nel territorio del comune di Massarosa precisamente a Compignano, tale Angelo Samaia di Pisa.

Vennero tutti mandati ad Auschwitz e solo in 6 fecero ritorno.

Al termine del video, come già concordato in conferenza dei capigruppo, ogni consigliere ed assessore a turno si è alzato e ha letto a voce sostenuta il nome di un deportato seguito da data e luogo di nascita e data e luogo di morte.

Quando è arrivato il turno della consigliera Dell'Innocenti la stessa alzando lo sguardo dal cellulare ha fatto sapere “io passo”.

Questo atteggiamento ci induce a pensare, come minimo, che la consigliera Dell'Innocenti scarseggi di cultura democratica e istituzionale.

Mai avremmo pensato di trovarci di fronte ad un affronto di tale portata alle vittime dell'olocausto proprio nella massima assise comunale, consapevoli che le colpe di quegli anni terribili sono da imputare in grande parte all'indifferenza di molti.

Ci aspettiamo, per il prossimo consiglio comunale, scuse e chiarimenti dalla Consigliera.

I gruppi consiliari di Massarosa:

Sinistra Comune

Partito Democratico

Orgoglio Massarosa