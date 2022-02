Vengono da Calcinaia le grafiche del Festival di Sanremo

Il 72esimo Festival di Sanremo è entrato nel vivo e continua ad incollare allo schermo più della metà degli italiani. A rendere ancor più scintillante lo show è la grafica che supporta la kermesse canora, una grafica che arriva da Calcinaia, o meglio da Montecchio.

E’ qui infatti che opera ClassX, un’impresa che produce e rivende applicativi software per la creazione e la messa in onda di contenuti grafici per il panorama televisivo. Un’azienda che non si può certo definire una “neofita” del settore visto che i sistemi di ClassX sono stati adottati un po’ in tutti i paesi del Mondo e, sopratutto, in Italia dove sono usati nel palinsesto quotidiano di televisioni locali e nazionali come la RAI.

Tanto da arrivare anche nella città dei fiori che ospita il Festival canoro più importante del Paese. I software firmati dalla ClassX di Calcinaia sono infatti lo strumento utilizzato per mandare in onda le grafiche che contribuiscono allo spettacolo offerto da Sanremo 2022.