Investì bambino a Santa Croce, condannata automobilista

È arrivata la condanna per una donna che, alla guida della sua auto, investì un bambino di 9 anni a Santa Croce sull'Arno. Il giudice si è espresso: due anni con la condizionale. Inoltre è stata disposta una provvisionale di 200mila euro a favore delle parti civili, i familiari del bambino. Stando a quanto riporta Il Tirreno l'assicurazione dell'auto non avrebbe ancora versato un euro alla famiglia del piccolo.

L'automobilista, residente in zona, nel pomeriggio del 13 novembre 2017 colpì il bambino in procinto di attraversare la strada a piedi. È stata riconosciuta colpevole di lesioni colpose stradali, dato che non stata rispettando il limite di velocità. Il fatto avvenne sulla via Francesca Sud, vicino a via degli Orti.

Il piccolo ha riportato gravi danni dopo quell'incidente. Dopo una lunga degenza in ospedale, arrivò una dura riabilitazione per recuperare la mobilità, compromessa da lesioni gravi che potevano renderlo invalido permanente. Adesso cammina a fatica, non ha ripreso la piena funzionalità degli arti inferiori.