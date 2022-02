Iniziano i recuperi delle gare di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Dopo il ritorno sul parquet della scorsa settimana, per le squadre senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino si appresta ad iniziare anche il lungo tour de force dei recuperi delle gare rinviate causa Covid.

Primi ad iniziare con i doppi turni settimanali saranno i ragazzi della Promozione di Dario Chiarugi, impegnati domenica 6 febbraio alle 18.15 sul parquet del Dlf Firenze per la seconda giornata di ritorno (arbitri Ariani e Fambrini di Lucca) e lunedì 7 alle ore 20.30 per il recupero casalingo dell’undicesima giornata di andata contro Mugnone (arbitri Filippelli di Livorno, Innesti di Ponsacco). Due gare fondamentali per restare in zona playoff e proseguire sulla scia positiva della vittoria di sette giorni fa contro Figline con cui hanno inaugurato il 2022.

Ad aprire il weekend gialloblu, però, saranno le ragazze della serie C Femminile di Jacopo Giusti che venerdì 4 alle ore 21 riceveranno al PalaGilardetti il Wolf Basket Pistoia per il recupero della seconda giornata di ritorno (arbitro Agnorelli di Poggibonsi). Dopo l’innesto di Lucrezia Malquori, le gialloblu si apprestano a ritrovare anche Costanza Giuntini e Aleida Ulivieri, reduci da un periodo lontano dal parquet, mentre dalla prossima settimana sarà a disposizione di coach Giusti anche Agnese Boldrini, altro cavallo di ritorno dopo gli ultimi anni tra le fila di San Miniato. Un roster che, dopo le difficoltà della prima parte di campionato, sta pian piano tornando al completo e che, sulla scia dalla vittoria sul Pistoia Basket Junior della scorsa settimana, proverà a raccogliere i punti lasciati per strada nel girone di andata, a partire proprio da quelli contro il Wolf Basket, gara persa in volata per due sole lunghezze (67-65 il finale a Pistoia).

Sabato 5, infine, sarà la volta della Prima Divisione che alle ore 18.30 sarà attesa a Monteroni per la terza giornata di ritorno (arbitro Raspanti di Montepulciano). Anche la formazione di Gianni Lazzeretti, reduce da mesi tutti in salita a causa di forfait ed infortuni, sta provando a compattarsi e ad allungare le rotazioni con gli innesti di Lorenzo Volterrani, Lorenzo Chiti, Emanuele Tinti e Andrea Donati. Un rinforzo con cui i gialloblu proveranno a rialzarsi nel girone di ritorno e tornare alla vittoria dopo le sconfitte rimediate contro Valdelsa e Colle che hanno aperto il nuovo anno.

