La giunta di Montaione incontra Italian Horse Protection: iniziative educative

Questa mattina il sindaco di Montaione Paolo Pomponi insieme al vice Luca Belcari hanno incontrato l'amico Sonny Richichi, presidente dell'associazione no profit Italian Horse Protection, un centro di eccellenza a livello nazionale. IHP è un’associazione che opera su vari fronti per la tutela degli equidi, gestisce il primo Centro di recupero in Italia per cavalli maltrattati e sottoposti a sequestro, riconosciuto dal Ministero della Salute.

"Sonny ci ha omaggiato del nuovo, bellissimo, calendario realizzato dall'associazione - spiega Pomponi in un post su Facebook -. IHP, che aveva sede a Montaione, a inizio 2019 si era trasferita nel comune di Volterra. Purtroppo in due anni si sono verificate numerose, troppe, morti improvvise, ed a oggi inpiegabili, fra i cavalli ospitati nel centro. Nel 2021 IHP decide quindi per un nuovo trasloco, e con nostra grande soddisfazione decide di ritornare a Montaione, nella sede precedente, nei pressi della frazione di Alberi. Ed è qui nel nostro meraviglioso territorio che quasi 60 tra cavalli, bardotti e pony, vivono in totale libertà in branco, in ampi spazi aperti dove pascolano liberamente".

Insieme a Sonny vogliamo organizzare con IHP iniziative educative che possano coinvolgere in particolare i nostri bambini e ragazzi. Siamo veramente orgogliosi che questa importante associazione abbia sede qui a Montaione.