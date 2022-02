Latte San Ginese, la Regione convoca un incontro

La vicenda della cooperativa Latte Arborea San Ginese approda in Regione. Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per lavoro e crisi aziendali, ha convocato un incontro per il prossimo 10 febbraio. Sono stati invitati il presidente della Provincia di Lucca, il sindaco di Capannori, le organizzazioni sindacali di categoria e le rsu aziendali. Come di consueto, una volta fatto il punto con istituzioni e sindacati, la Regione chiederà di incontrare l’azienda.