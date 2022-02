Lavori a Cisanello, sindaco Conti: "In due anni investiti nel quartiere 790mila euro"

Amministratore di Pisamo Andrea Bottone e il sindaco di Pisa Michele Conti

Nuovi cantieri in corso e in partenza a Pisa in questi giorni. Contemporaneamente all’avvio dell’intervento in via Crispi la scorsa settimana, operai al lavoro già da lunedì 24 gennaio anche nel quartiere di Pisanova-Cisanello, dove sono molte le strade oggetto di riasfaltatura: sono già state completate via Redi, via Malagoli e via Cuppari, è in corso la riasfaltatura di via Mazzei e seguiranno a breve via Taddei, via San Biagio, via Cisanello, via Cosimo Ridolfi e via Luzzatto. Oltre a questi cantieri proseguono i lavori già avviati negli altri quartieri di Riglione, Porta a Lucca e Litorale, seguendo il piano delle manutenzioni che tocca tutti i quartieri della città, sotto la guida e il coordinamento di Pisamo.

Oltre a questi interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti, sono partiti ieri i lavori in via Matteucci per mettere in sicurezza l’incrocio con via Rosellini (all’altezza del complesso di Frati Bigi) e soprattutto l’attraversamento pedonale provvisto di semaforo a chiamata. I lavori prevedono la prosecuzione del marciapiede su entrambi i lati della strada per evitare che le auto provenienti dai due tratti di via Rosellini eseguano la svolta non consentita verso il lato opposto della carreggiata. Verrà poi realizzato un attraversamento pedonale in quota e uno spartitraffico al centro delle sede stradale in muratura. Un investimento specifico sull’incrocio di Cisanello di 35mila euro da parte dell’Amministrazione per permettere la messa in sicurezza dell’incrocio e dell’attraversamento pedonale, in una zona molto trafficata dalla città, dove sono state in passato segnalate criticità.

"Torniamo ad intervenire di nuovo nel quartiere di Cisanello – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - dopo la prima tranche di cantieri e asfaltature fatte nell’estate del 2019, che ha permesso di rinnovare tantissime strade del quartiere che versavano in condizioni pessime, tra cui alcune delle vie principali come via Cisanello, via Matteucci, via Matteotti, via di Parigi, via San Michele segli Scalzi, via Bargagna e molte altre. Con l’intervento che presentiamo oggi in via Matteucci, abbiamo puntato a mettere in sicurezza un attraversamento pedonale che in passato è stato segnalato per la sua pericolosità dagli abitanti del quartiere. Tra poche settimane partirà l’asfaltatura di via Cisanello, dove abbiamo già provveduto a rifare i marciapiedi che in precedenza non esistevano neanche ai bordi della strada, così come abbiamo fatto anche in via San Pio da Pietralcina, creando il percorso pedonale che porta all’Ospedale di Cisanello. Seguirà un altro lotto di asfalti in strade importanti del quartiere, sia in zona Ospedale e San Biagio che in area CNR. Uno stanziamento di oltre 381mila euro per i nuovi asfalti che si aggiunge ai 406mila euro dei marciapiedi, per un totale di quasi 790mila euro investiti nel quartiere in decoro urbano e sicurezza stradale tra 2021 e 22."

"Investire sulle manutenzioni degli asfalti, sui nuovi marciapiedi, sulla realizzazione di piste ciclabili, isole spartitraffico e attraversamenti in quota - prosegue Conti - significa per la nostra Amministrazione non solo migliorare il decoro urbano dei nostri quartieri, ma sopratutto investire sulla sicurezza stradale, affinchè pedoni e ciclisti siano sempre più tutelati e la nostra città possa davvero sviluppare sistemi di mobilità sostenibile in sicurezza. Siamo fieri di presentare i molti i cantieri in corso a Pisa in questi giorni, distruibuiti nei vari quartieri della città: stiamo tenendo fede agli impegni presi con i cittadini e dando seguito alla grande opera di manutenzione straordinaria delle infrastrutture cittadine che abbiamo avviato nel 2019, con un investimento di risorse mai visto a Pisa, che ci ha già portato a stanziare ben 8 milioni di euro in questi tre anni e mezzo di amministrazione."

"In sinergia con l'Amministrazione comunale – aggiunge l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone – abbiamo programmato una serie di interventi importanti per la riqualificazione della nostra città. Sono molte le squadre di Pisamo al lavoro in contemporanea nei quartieri e nelle periferie, per migliorare e mettere in sicurezza molti tratti stradali e marciapiedi. Da ricordare a Cisanello i marciapiedi interamente nuovi tra Via San Pio da Pietrelcina e la rotonda Caduti di San Quirico e poi su Via Cisanello. Sono tutti interventi volti a riqualificare gli ambiti urbani e a creare sicurezza in contesti trafficati come quello dell'attraversamento di Via Matteucci. Il 2022 è partito all'insegna di molti interventi di manutenzione straordinaria e proseguirà in questo modo anche nei prossimi mesi."

Lavori partiti a inizio 2022. Partita a inizio 2022 in zona Pisa sud e centro l’asfaltatura di via Francesco Crispi, a cui seguirà l’intervento in via Nino Bixio. A Riglione, una volta terminato il rinnovo di marciapiedi, si passerà alle asfaltature di via Fiorentina e via Gemignani, dopo quella già effettuata di via Calatafimi.. Nel quartiere di Pisanova-Cisanello sono in corso i lavori di riasfaltatura di via Redi, via Malagoli e via Cuppari, a cui seguiranno via Cosimo Ridolfi, via Luzzatto, via Cisanello, via Taddei, via San Biagio e via Mazzei. Il tutto per un importo complessivo di 1,35 milioni di euro.

Lavori programmati per il 2022. Oltre a questi appalti, sono stati approvati i progetti definitivi per la manutenzione straordinaria di strade e lastricati per un cifra complessiva di circa 300mila euro con interventi previsti in centro storico ai lastricati di via San Nicola, piazza Cavallotti, via Alessandro Volta, via Coccapani, via Carmignani e piazza San Paolo all’Orto, oltre all’asfaltatura di via di Pratale. In programma nel 2022 anche l’intervento per la manutenzione straordinaria di marciapiedi per un investimento totale di circa 910mila euro che riguarderà via di Pratale, a Porta a Lucca con rifacimento dei marciapiedi in via Fratelli Rosselli, via Baracca e via Nazario Sauro e infine a Porta a Mare con l’intervento al marciapiede di via Livornese.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa