L'oltremondo di Dante con gli oggetti di riciclo: la mostra della scuola Vanghetti

Nonostante tutti i disagi legati all’emergenza sanitaria, il fermento che contraddistingue da sempre le attività dell’Istituto Comprensivo Empoli Est non si è interrotto: infatti dal 12 al 20 febbraio 2022 nei locali del Palazzo Ghibellino presso il Circolo delle Arti figurative, con il Patrocinio del Comune di Empoli, verrà presentata una mostra con opere realizzate dai ragazzi nell’a.s. 2021.

Le opere sono il frutto del Progetto “QUADRI POLIMATERICI, Visioni dall’oltremondo dantesco” attuato nell’ a.s. 2021/22 nella Scuola Secondaria di primo grado “G.Vanghetti”. L’obiettivo è stato quello di rappresentare su alcune tele i luoghi e i personaggi del viaggio ultraterreno di Dante narrato nella Divina Commedia. Ha coinvolto varie discipline: Italiano per la comprensione del testo dantesco, Tecnologia e Arte per esprimerne il contenuto con la forza delle immagini materiche.

Le 27 tele esposte nella Mostra sono state realizzate dai ragazzi delle classi seconde, che nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, hanno lavorato in gruppi per un’intera settimana in previsione del Dantedì, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Le tele sono costruite con vari materiali di riciclo, proprio quelli che si gettano o che restano dimenticati nei cassetti delle nostre case: bottiglie di plastica, bottoni, fili, oggetti di metallo, scatole… nobilitati da creatività e immaginazione unite a una tecnica sapiente.

Sensibilizzare i ragazzi sui temi ambientali ed in particolare sull’importanza del riciclo e il riuso del materiali è da molti anni un obiettivo prioritario dell’Istituto, così come potenziare e dare spazio alla loro creatività.

Durante la visita lo spettatore potrà ripercorrere le principali tappe del viaggio dantesco, dagli ambienti cupi e terrificanti dell’Inferno per salire nell’atmosfera più serena del Purgatorio e giungere finalmente ai cieli luminosi del Paradiso. Contemporaneamente meravigliarsi di come, con la fantasia dei ragazzi, oggetti e materiali di scarto della vita quotidiana possano riqualificarsi come materia di espressione artistica.

L’inaugurazione si terrà sabato 12 febbraio dalle ore 17, con apertura straordinaria fino alle ore 22.

L’evento sarà allietato dalle performance musicali degli studenti della Scuola Vanghetti e sarà trasmesso in diretta sulla web radio scolastica al canale “Scuola Radio-Attiva”

La mostra si protrarrà fino a domenica 20 febbraio con orario 17-19.30.

L’accesso è consentito solo con Green Pass, previa prenotazione.

Per informazioni ed aggiornamenti è possibile consultare il sito della scuola, le pagine Facebook e Instagram dell’Istituto Comprensivo Empoli Est.

Fonte: Istituto comprensivo Empoli Est