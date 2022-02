Malore in strada, soccorsa 67enne a Castelfranco

Una donna di 67enne è stata portata con urgenza in ospedale dopo un malore in strada a Castelfranco di Sotto. Erano circa le 16 di oggi, giovedì 3 febbraio, quando la donna era a piedi lungo viale Europa. Si è accasciata per un malore ed è stata soccorsa.

Sul posto è intervenuta un'automedica assieme alla Misericordia di Castelfranco di Sotto. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Presenti anche i carabinieri.