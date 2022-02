Nasconde l'eroina nel telaio della bici, arrestato a Prato

A mezzanotte e mezza di oggi a Prato è stato arrestato un quarantenne di origine nigeriana a bordo della sua bici in via Pomeria, angolo via Roma. Addosso i carabinieri non gli hanno trovato nulla, ma nel telaio della bici sono stati trovati 86 g di eroina divisi in 8 ovuli di cellophane. Le capsule cilindriche erano state inserite smontando la sella ed erano collegate tra loro con un amo da pesca. La perquisizione a casa ha portato a scoprire 555 euro in contanti e il materiale per il confezionamento. Domani si terrà il processo per direttissima per la convalida dell'arresto. L'uomo era monitorato da tempo dai militari anche su segnalazione di molti cittadini. La sua presenza era stata avvistata a Porta al Serraglio, piazza Ciardi e via Bologna.