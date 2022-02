Onomastico di don Giulio Facibeni, festa a Rifredi

Sabato 5 febbraio alle ore 18,00, nella Pieve di Santo Stefano in Pane a Rifredi (Firenze), l’Opera Madonnina del Grappa dà appuntamento per la celebrazione della messa in memoria di don Giulio Facibeni e della sua festa onomastica.

Come avveniva negli anni in cui egli era in vita, la famiglia dell’Opera farà festa intorno a lui e, così facendo, cercherà di avvicinarsi sempre più a quello spirito da lui consegnatoci e che tanto, ancora oggi, ci impegna sulla via della testimonianza concreta della carità.

Per non dimenticare!