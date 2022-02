Rapina alla Coop di Novoli, individuato e denunciato il secondo uomo

Non ci è voluto molto ai poliziotti fiorentini per "inchiodare" anche il secondo rapinatore che, martedì pomeriggio, sorpreso insieme ad un complice a rubare delle bottiglie di superalcolici alla Coop di Novoli, per fuggire avrebbe estratto una pistola puntandola contro le guardie giurate e la cassiera, riuscendo in tal modo ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

La Polizia di Stato è subito intervenuta fermando uno dei due, un cittadino etiope di 21 anni. Gli agenti hanno ascoltato tutti i testimoni, ricostruendo l’accaduto e acquisendo minuziosamente le descrizioni del fuggitivo. Le ulteriori attività investigative hanno permesso di dare un nome alla persona ricercata, individuando un cittadino domenicano di 25 anni. Gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile sono poi risaliti ad una delle possibili dimore fiorentine dell’uomo, nella zona di Sorgane, dove ieri sera hanno rintracciato il sospetto.

Nell'abitazione gli agenti hanno trovato la riproduzione fedele di una Beretta 92 FS, la pistola in dotazione alle Forze di Polizia italiane. Si tratta infatti di una “softair” a gas ma dalla quale era stato rimosso il noto tappo rosso potendo quindi essere facilmente confusa, almeno a prima vista, per una pistola vera.

Al momento, come il 21enne, l’uomo è stato denunciato per il reato di tentata rapina impropria.

Fonte: Polizia di Stato - Ufficio Stampa