Sanremo 2022, lo stai guardando? Il sondaggio di gonews.it

Sondaggio Sanremo 2022 (foto gonews.it)

Come ogni inizio febbraio, è in corso la settimana di Sanremo. In queste sere si stanno esibendo al Teatro Ariston i 25 artisti in gara. In scena dal primo al cinque febbraio, l'edizione numero 72 condotta da Amadeus sta registrando boom di share. La seconda serata del festival è stata seguita da oltre 11milioni di spettatori, superando la prima, con il 55,8% di share. Un pubblico così ampio non si registrava dal 1995, nell'edizione condotta da Pippo Baudo.

Il festival di Sanremo 2022 è l'argomento del nuovo sondaggio di gonews.it. Questa mattina siamo tornati in centro a Empoli per raccogliere un po' di pareri a caldo su queste serate. Vi abbiamo chiesto se state seguendo il programma, se vi piace, e quali sono i vostri cantanti preferiti in gara.

Qualche "no, non lo seguo" o "mi addormento dopo mezz'ora" ma per la maggior parte delle risposte, anche al volo, si riconferma il successo registrato. In molti stanno guardando il festival, divertiti anche da ospiti e momenti di intrattenimento. Primi tra tutti nelle preferenze espresse dagli intervistati spunta il duo Mahmood e Blanco, ma piace anche il ritorno sprint all'Ariston di Gianni Morandi.

Rispetto ad altri anni (vedi 2020 e 2021) c'è però poca presenza di toscani in corsa per l'ambito Leone. In lizza gareggiano solo La Rappresentante di Lista, con Veronica Lucchesi originaria di Viareggio e Irama, nato a Carrara. Un po' di Toscana si ritrova però nelle grafiche della kermesse, realizzate quest'anno dall'impresa ClassX di Calcinaia. Tra le altre curiosità da segnalare di questa edizione, il cantante Tananai si è esibito qualche anno fa a La Limonaia Club di Fucecchio.

La domanda che abbiamo fatto in città si rinnova come ogni settimana per i lettori, sulla home page di gonews.it. "Sanremo 2022, lo stai guardando?" Il sondaggio si concluderà insieme al festival, sabato 5 febbraio, quando tireremo le somme. Per il momento, riportiamo la grafica della classifica della seconda serata (mercoledì 2 febbraio) dopo le votazioni della stampa, con tutti gli artisti in gara.

La prima classifica generale Sanremo 2022 (mercoledì 2 febbraio)

Margherita Cecchin