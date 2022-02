Sciopero dei lavoratori Fruttital a Firenze

Sciopero e presidio dei lavoratori della Fruttital di Firenze, azienda di distribuzione di frutta e verdura che occupa circa 130 lavoratori. A proclamarlo Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti a seguito di un’assemblea dei lavoratori dello scorso 28 gennaio che ha evidenziato come le problematiche denunciate da mesi dai sindacati non abbiano ancora trovato soluzioni.

Secondo i sindacato esistono sia problematiche sulla busta paga e sullo stipendio (errata elaborazione delle buste paga, casi di malattie non retribuite e di permessi non retribuiti, monte ore lavorato non conforme all’elaborazione del cedolino paga, casi di assegni familiari mancanti e mancanza di relativa rilevazione presenze in busta paga), sia problematiche sullo svolgimento del rapporto di lavoro

Inoltre si registrerebbe l'assenza delle necessarie certificazioni per lo svolgimento del rapporto di lavoro (HCCP, attestati per muletti), livelli non adeguati da CCNL Merci per lo svolgimento di determinate mansioni (es., capoturni, responsabili, carrellisti), rapporti conflittuali con la quasi totalità dei lavoratori, mancato riconoscimento del ruolo delle RLS, o almeno mai comunicato alle OO.SS. e quindi non integrato nel percorso formativo, mancata verifica delle percentuali di lavoratori part time e full time con conseguenti stabilizzazioni, part-time che non coprono l’orario contrattualizzato, comunicazioni di apertura di Cassa integrazione immediata in maniera unilaterale, senza richiedere l’incontro preventivo, variazione UNILAV da indeterminato a determinato a fini ritorsivi e mancato emolumento delle Festività.

Per questi motivi è stato indetto sciopero per tutta la giornata di domani con presidio dalle 9 alle 13 davanti ai cancelli dell’azienda in via Salvador Allende 19 a Firenze.

