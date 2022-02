"Manca personale, regionali nel caos": sciopero dei treni il 5 febbraio

Il settore ferroviario di Trenitalia in Toscana sta vivendo un momento di grave crisi, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista delle relazioni industriali. Macchinisti e capitreno subiscono ogni giorno gli effetti di una cronica carenza di personale che, come denunciano da anni i sindacati, ha radici molto precedenti alla pandemia. Per questo Filt-Cgil Uiltrasporti Ugl-Ferrovieri Fast Orsa hanno indetto uno sciopero di tutto il personale ferroviario toscano per sabato 5 febbraio dalle 9 alle 17.

“Non possiamo più tollerare la pratica aziendale di affrontare le trattative cercando di spostare sempre più avanti la discussione senza risolvere mai i problemi – sottolineano i sindacati – Chiediamo trasferimenti ed assunzioni per arrivare a condizioni di lavoro migliori per tutti i capitreno ed i macchinisti”.

In particolare i sindacati dicono:

– Basta con le continue modifiche ai turni

– Basta con le continue difficoltà ad avere ferie

– Basta con i continui rilanci dei turni

– Basta con le continue pressioni da parte dei dirigenti o affini

Fonte: Ufficio stampa