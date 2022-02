Scuole, Stella (FI): "Equiparare gite all'attività didattica, no super Green pass"

"Il Presidente Giani e la Giunta Regionale Toscana si attivino presso il Governo nazionale affinché legiferi equiparando le gite scolastiche all’attività didattica, e quindi esenti gli studenti in gita dal possesso del Green Pass rafforzato". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in una mozione presentata oggi. "Sono tantissimi i genitori che mi hanno contattato in questi giorni - spiega Stella - e che ritengono ingiusto e discriminatorio il fatto che i loro figli, che non hanno l'obbligo del Super Green Pass per andare a lezione a scuola, debbano averlo per andare in gita. E lo dico da persona favorevole al vaccino e al rispetto delle regole".

"Infatti - prosegue Stella - tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni necessitano del Green Pass rafforzato (green pass ottenuto a seguito di vaccino o guarigione dal Covid 19) per accedere a ristoranti, bar, mezzi di trasporto pubblici, strutture ricettive, impianti di risalita nelle località sciistiche, strutture sportive e piscine. Quindi ci troviamo nel controsenso che vede gli alunni liberi di andare a scuola senza green pass, ma non in gita scolastica, che è un modo per verificare e sperimentare quanto appreso in aula. Per questo chiediamo l'equiparazione delle gite all'attività didattica. Le regole vigenti consentirebbero di partecipare alle gite scolastiche solo gli alunni muniti di Super Green Pass e questo costituirebbe una palese e diseducativa discriminazione all'interno delle stesse classi tra studenti vaccinati e studenti non vaccinati".

Fonte: Ufficio Stampa