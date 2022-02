Servizio Civile, 17 opportunità a Pontedera

C'è tempo fino al 10 Febbraio per presentare le domande per il Servizio Civile Universale, che, nella realtà pontederese, vede aperte 17 opportunità. I vari progetti sul territorio sono curati da Arci, Avis, Cna, Pubblica Assistenza e Misericordia, con durate variabili dagli 8 ai 12 mesi. Ai giovani, tra i 18 e i 28 anni, che saranno selezionati, sarà corrisposto mensilmente un assegno da 444,30 euro.

Nella pagina dedicata ai progetti, attraverso il semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile selezionare quelli relativi al Comune di Pontedera, con tutti gli approfondimenti.

Svariate le opportunità offerte: Arci ha due progetti legati a Bibliolandia per cura e conservazione biblioteche, uno per "Educare al Futuro", per minori e giovani in condizioni di disagio e esclusione sociale, uno su "Sport, Benessere e Socialità" e uno sulla lotta alle dipendenze, "In-dipendenza 2021". Due i progetti di Arci sulla disabilità, "Senza limiti", uno sulla riqualificazione urbana, "L'ambiente è una risorsa da rispettare", un altro su "Pace, Memoria e Antifascismo", due sul disagio dei minori, "Non basta un anno a diventare giovani", uno su quello degli adulti, "Mai soli".



La Pubblica Assistenza propone un progetto legato ai pazienti con patologie invalidanti, "Assistenza Soccorso", Avis uno sulla educazione e promozione dei diritti, "Ti invito a donare", la Cna lega il suo progetto "Digital Senior" all'animazione culturale con gli anziani, mentre la Misericordia offre due opportunità, una legata alla diffusione della conoscenza della protezione civile, "Sistema integrato risposta emergenza 2021", l'altra sull'assistenza ai pazienti affetti da patologie invalidanti o in fase terminale, "Tutti all'opera".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa