Si racconta le novelle del Boccaccio alla Casa-Museo, i prossimi incontri

La prossima data della rassegna "Si racconta le novelle del Boccaccio" è fissata per venerdì 11 marzo 2022. Dopo un'attenta valutazione della situazione legata alla diffusione del Covid19, in via precauzionale è stato deciso il rinvio della data ipotizzata per il secondo venerdì di febbraio, dopo quello che aveva già interessato l'appuntamento previsto a gennaio. Il progetto, che mette al centro le letture teatrali delle novelle del Decameron, tornerà a raccogliere applausi e consensi a partire da marzo 2022, in presenza come da tradizione nelle sale di Casa Boccaccio, nel cuore del borgo medievale di Certaldo alto.

Per l'occasione, riflettori accesi sulla Novella II, 8 "Il conte d'Anguersa, falsamente accusato, va in essilio; lascia due suoi figliuoli in diversi luoghi in Inghilterra; e egli sconosciuto tornando di Scozia, lor truova in buono stato; va come ragazzo nello essercito del re di Francia, e riconosciuto innocente, è nel primo stato ritornato". A dare voce alle parole di Boccaccio sarà l'attrice Ilaria Landi, accompagnata da Giacomo Borghi al violoncello.

A cura dell'Associazione Polis-Oranona Teatro, con la collaborazione del Comune di Certaldo e dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, la rassegna proseguirà quindi fino a maggio, con tappe in programma il secondo venerdì di ogni mese, con inizio alle 21.30: l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria contattando l’associazione Polis (tel. 0571 663580, mail info@laboratoripolis.it). Di seguito il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti:

11 marzo 2022, ore 21:30

Novella II, 8

Il conte d'Anguersa, falsamente accusato, va in essilio; lascia due suoi figliuoli in diversi luoghi in Inghilterra; e egli sconosciuto tornando di Scozia, lor truova in buono stato; va come ragazzo nello essercito del re di Francia, e riconosciuto innocente, è nel primo stato ritornato

8 aprile 2022, ore 21:30

Novella II, 9

Bernabò da Genova, da Ambrogiuolo ingannato, perde il suo e comanda che la moglie innocente sia uccisa; ella scampa, e in abito d'uomo serve il soldano: ritrova lo 'ngannatore, e Bernabò conduce in Alessandria, dove, lo 'ngannatore punito, ripreso abito femminile, col marito ricchi si tornano a Genova

13 maggio 2022, ore 21:30

Novella II, 10

Paganino da Monaco ruba la moglie a messer Ricciardo da Chinzica; il quale, sappiendo dove ella è, va, e diventa amico di Paganino; raddomandagliele, e egli, dove ella voglia, gliele concede; ella non vuol con lui tornare, e, morto messer Ricciardo, moglie di Paganin diviene

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa