“Tracce di donne”, candidature fino al 15 febbraio

Ancora qualche giorno per inviare le candidature al primo contest non competitivo denominato ‘Tracce di donne’ pensato per celebrare le donne, tutte. Partecipare è semplice, è sufficiente scaricare e compilare il modulo disponibile sulla home page del sito del Comune nella sezione denominata ‘tracce di donne’, ed inviarlo entro e non oltre il 15 febbraio alle 12, tramite una email all’indirizzo traccedidonne@comune.empoli.fi.it .

Ciascun cittadino o organizzazione del terzo settore può aderire candidando fino a due donne del presente e due donne del passato. Non è necessaria la residenza della donna menzionata nel Comune di Empoli e per la sezione “donna del presente” è possibile la autocandidatura.

Un’iniziativa nata e promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Empoli e dall’assessora per le pari opportunità Valentina Torrini, che si concluderà l’8 marzo, in occasione della festa della donna, con la premiazione ufficiale di donne del passato e del presente, voci femminili empolesi di ieri e di oggi.

Le candidature saranno esaminate dalla Commissione Pari Opportunità che, tra tutte quelle pervenute, selezionerà la donna del passato e la donna del presente che, più di altre, si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere e generoso e disinteressato impegno verso la propria Comunità empolese. Sarà la Sindaca, l’Assessora alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità a premiare, l’8 marzo, in occasione della festa delle donne, la donna del passato e la donna del presente risultate vincitrici. Donne di ieri e di oggi che nello straordinario “moto” quotidiano hanno costruito la città di Empoli e influenzato i nostri pensieri. Il premio assegnato alla “Donna del passato” sarà consegnato al parente più prossimo della stessa.

Valentina Torrini, assessora per le pari opportunità del Comune di Empoli, ha dichiarato: "Ci sono donne che hanno fatto la storia della città nel campo dell’istruzione, della cultura, del sociale, della difesa dell’ambiente, del commercio, dell’industria e in molti altri ambiti, ma che rischiano di essere dimenticate. Esattamente come ci sono donne che oggi dedicano il loro tempo, la propria passione e talento alla nostra comunità, ma di cui, troppo spesso, non ci accorgiamo, perché viviamo in una società che tende a far emergere la figura maschile. Noi vogliamo scrivere una nuova narrazione che valorizzi le donne e ne riconosca il ruolo ad Empoli e nella società, e vorremmo farlo insieme ai cittadini e alle associazioni del terzo settore, a cui chiediamo, per questo, di raccontarci brevemente la vita delle donne del presente e passato".

"La Commissione pari opportunità del Comune di Empoli - ha ribadito Maya Albano, presidente della Commissione PPOO di Empoli - andrà a premiare quelle donne del presente e del passato, che si sono contraddistinte per il loro impegno verso la città. "Tracce di donne" vuole andare a valorizzare le figure femminili empolesi, quelle figure che non sempre sono visibili ai molti, ma che lasciano segni invisibili nelle vite di tante persone. La nostra società purtroppo premia a tutti i livelli ancora troppo poco le donne, poco rappresentate in tutti gli ambiti, da quelli istituzionali a quelli lavorativi ad esempio. Crediamo fortemente nella necessità di una rivoluzione culturale e che questa possa partire proprio dalle piccole azioni.

Tutto il materiale ricevuto verrà conservato dalla CPO con il fine di creare nuove iniziative di diffusione e valorizzazione della memoria storica cittadina al femminile".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa