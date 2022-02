Un nuovo mezzo per il trasporto sociale alla Misericordia di Empoli

Arriva nuovamente a Empoli il supporto de “I Progetti del Cuore”, volto a sostenere la popolazione che si trova in difficoltà. Si rinnova l’accordo con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia che riceverà in dotazione, per la seconda volta, un Fiat Doblò.

La conferenza stampa per la presentazione del progetto si è tenuta mercoledì 2 febbraio presso la sede centrale dell’Arciconfraternita, a Empoli in via Cavour 32, in cui si evidenzia l’impegno de “I Progetti del Cuore” a rendere ancora disponibile per la comunità un mezzo attrezzato e gestito in maniera integrale: dall’allestimento per il trasporto dei diversamente abili, alla gestione delle spese (come, ad esempio, l’assicurazione compresa di copertura kasko).

L’Arciconfraternita della Misericordia è una delle realtà più solide presenti sul territorio, opera dal 1634 in campo sociale e sanitario e poggia sul lavoro di 500 volontari. Un’associazione antichissima che da tempo offre assistenza per i diversamente abili occupandosi del trasporto dei pazienti in centri d’ascolto, della gestione dell’emergenza abitativa, del servizio di mensa e albergo popolare. In questo periodo di emergenza sanitaria la Misericordia si è prodigata per offrire sostegno in materia di consegne pasti e dispositivi di protezione individuale per arginare il Coronavirus, oltre a recapitare alle famiglie spese e farmaci a domicilio. Ogni anno conta, tra servizi sanitari e sociali, più di 15 mila uscite.

“In questi mesi - spiega la Dirigenza di Misericordia - abbiamo gestito due linee al centro vaccinale di Empoli, abbiamo allestito un’altra postazione drive through, oltre a quella fissa e con i nostri mezzi ci occupiamo del trasporto dei pazienti covid offrendo assistenza per coloro che hanno necessità. Grazie a “I progetti del Cuore” potremmo disporre di un servizio sociale e sanitario più efficiente per il trasporto dei diversamente abili presso ambulatori e hub vaccinali, in ospedali e in centri medici per eseguire cure specifiche”.

Fonte: Progetti del Cuore