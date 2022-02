Vaccinazioni e pony, open day per bambini all’Ippodromo di Montecatini

Da domenica prossima 6 febbraio i bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni possono vaccinarsi anche in Valdinievole. All’Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme si svolgerà il primo Open Day della Valdinievole per la vaccinazione dedicata ai più piccoli, con accesso libero; i genitori non dovranno effettuare alcuna prenotazione per la vaccinazione anticovid 19.

Dalle ore 10 alle 16, le famiglie potranno recarsi all’Ippodromo di Montecatini, in viale Leonardo da Vinci 15, dove, oltre alla vaccinazione con vaccino Pfizer nella formulazione pediatrica, si potrà trovare anche un simpatico momento di allegria e di svago.

Infatti negli spazi dell’Ippodromo SNAI Sesana, noto a livello nazionale ed internazionale per le corse al trotto, grazie alla disponibilità di Lisa Ducci, saranno appositamente presenti alcuni pony che alleggeriranno il momento sanitario allietando i piccoli vaccinati e premiandoli con un contatto con la natura, insieme alle loro famiglie.

Non è necessaria alcuna prenotazione, ma i minori dovranno essere provvisti di documento di identità e tessera sanitaria ed essere accompagnati da entrambi i genitori, o da uno solo con delega dell’altro, anch’essi muniti di documenti di identità.

I genitori, prima della vaccinazione, dovranno compilare la necessaria documentazione di consenso alla vaccinazione e la scheda anamnestica che sarà valutata dal personale medico presente.

“L’iniziativa si affianca alla presenza già in questa settimana del camper vaccinale presso alcune scuole del territorio. Inoltre, con la modalità open day, ad accesso libero, senza prenotazione, per una potenzialità fino a 400 somministrazioni e in un giorno festivo dedicato, vogliamo agevolare il più possibile le famiglie: mi auguro che i genitori colgano questa opportunità di protezione vaccinale per i propri figli” – afferma il presidente della Sds Valdinievole Alessio Torrigiani che ha anche sottolineato che si tratta della fascia di età in cui attualmente il contagio corre di più.

“Riteniamo importante questa iniziativa per la salute dei più piccoli – ha aggiunto il direttore della Zona Distretto della Valdinievole la dottoressa Patrizia Baldi –. La vaccinazione pediatrica infatti consente di prevenire in particolare i casi più gravi, consentendo così anche una più sicura frequenza scolastica ed in conseguenza di riprendere in sicurezza quella socializzazione che è spesso mancata, ma che è fondamentale per il benessere dei nostri bambini”.

Presso l’HUB Vaccinale dell’Ippodromo di Montecatini in circa due settimane di attività sono già state effettuate oltre 13000 vaccinazioni per gli adulti.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa