È girato a Cecina il video della nuova canzone di Elisa

Cecina è vicinissima a Sanremo. Stavolta non c'entra le geografia, ma la musica. Elisa - nome d'arte della cantante friulana Elisa Toffoli - è in gara al Festival di Sanremo con la canzone 'O forse sei tu'. Il video del singolo, uscito poche ore fa, è stato girato nella pineta di Marina di Cecina. Vestita di bianco, Elisa si muove tra gli alberi di una delle pinete più famose della costa toscana. Tra i credits del video si trovano anche i carabinieri e il Comune di Cecina a 'rivelare' la location.

Ci ha pensato anche Samuele Lippi, primo cittadino cecinese. Dopo giorni di riservatezza, Lippi su Facebook ha svelato le carte: "Posso confessarvi che la famosissima artista Elisa ha scelto Cecina e la nostra bellissima Pineta come location per il videoclip della canzone 'O forse sei tu'. Come sindaco e cittadino cecinese sono profondamente orgoglioso che la bellezza del nostro territorio sia arrivata all’attenzione di questa grandissima cantante e che sia stata veicolata anche a livello internazionale valorizzando ancora di più il nostro patrimonio paesaggistico. Tutti noi la supporteremo con il nostro voto durante la semifinale e la finale di venerdì e di sabato".